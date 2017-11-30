台湾股市：收挫1.43%爆近八年半巨量，短线往半年线寻求支撑

路透台北11月30日 - 台湾股市周四爆巨量收跌1.43%，掼破10,600点大关并创近八周新低。分析师称，受到美国费城半导体重挫逾4%冲击，台湾半导体族群今天成重灾区，其中大型权值股台积电大跌3.62%；而随大盘跌破季线10,643点，短线料将往下半年线10,527点寻求支撑。

台湾加权股价指数收跌1.43%,至10,560.44点；此前收盘新低为10月6日的10,532.81点；今日成交初值为2,291.30亿台币，前次巨量为2009年6月2日的2,357.33亿台币，上交易日修正后为1,356.42亿。

〞大盘今天带巨量收中长黑，显示短多全面退场。〞台新投顾分析师黄文清说，〞后市整理时间恐加长，预估这波可能要整理到12月中旬美国升息。〞

他说，周三美国科技类股及费城半导体均重挫，台股今天收盘掼破10,600点大关且失守季线，从大盘带巨量跳空下跌来看，显示短多全面出场；但明年台股仍有机会往上攻，短线大盘修正幅度虽大，惟多头架构尚未改变，往下在半年线10,527点应有撑。

群益投顾分析师曾炎裕亦称，受美国半导体昨下跌逾4%冲击，外资今天持续减码台股，促使大盘进一步收低。

亚洲股市周四下跌，受此前股价高飞猛进的科技股下跌拖累，部分人士认为这是大涨后正常的修正，但一些人认为这可能预示着一直以来提振该板块的“超级周期”的见顶。美国纳斯达克指数周三下挫1.27%，标普500指数收低0.04%，道琼工业指数收高0.44%。。

周四科技类股指数收跌2.17%；大型权值科技类股均收跌，台积电收低3.62%报226台币；鸿海收跌2.91%报100台币；另大立光则收跌1.91%报5,140台币。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在点10,550-10,650点。

本地时间14:06，亚洲主要股市除日经指数上涨外，其余大多下跌，MSCI亚太明晟指数跌1.36%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)