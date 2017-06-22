台湾股市：收涨再创27年新高，指数料高档横盘整理

路透台北6月22日 - 台湾股市周四收升，再创27年收盘高位。分析师指出，下周权重股--台积电即将除息，本地法人买盘仍踊跃，将台股守住万点以上。

台湾加权股价指数收涨0.48%,至10,399.06点；此前收盘高点是在1990年4月6日的10,440.67点；今日成交初值为958.41亿台币，上交易日修正后为1,106.16亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，特定法人买盘相当踊跃，市场力守万点以上，稳固买盘信心，尤其是下周又有摩台指数期货将结算，不乏刻意作多的多头拉抬。

〞今年全部个股除息完，台股会蒸发400点，对照今天收盘，等于大盘会力守万点的水位。〞他说。

凯基投顾分析师张明祥则认为，由于美国的科技股冲高，带领台股今日上涨，今日盘中高位抵10,403.36点，也冲破27年的高位。但目前市场认为景气复苏在第二季有杂音，且外资资金对台股的加码动作不够积极，此外台股评价也不算便宜了，使台股没有太大向上的空间。

〞指数以高档区间横盘整理，机会最高。〞他说。

分析师预估，明天台股加权指数区间估在点10,250-10,450点。

本地时间14:10，亚洲主要股市沪综指升0.58%，MSCI亚太明晟指数涨0.63%。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)