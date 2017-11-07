台湾股市：收涨并创27年七个月收盘新高，短线观察美股及外资动向

路透台北11月7日 - 台湾股市周二收涨0.5%，并创27年七个月新高。分析师称，受美国半导体产业将整并或将联盟利多消息激励，台股今天在半导体龙头台积电领军之下，指数进一步攻高，收盘站稳10,800点大关；短线将续呈高档整理，观察重点则在美国股市走势及外资动向。

台湾加权股价指数收涨0.50%,至10,840.34点；此前收盘新高为1990年4月4日的10,907.09点；今日成交初值为1,243.56亿台币，上交易日修正后为1,135.06亿。

〞今天主流是半导体类股，主要是反应美国半导体产业的整并案，台积电扮演撑盘角色。〞凯基投顾一不愿具名分析师说，〞短线大盘还是呈高档整理。〞

他表示，因博通等都是台积电的大客户，长期而言，美国半导体整并或联盟将使台积电等台湾半导体产业受惠，因而带动台积电等半导体股股价走涨，〞今天指数上涨54点(0.5%)，台积电涨1.88%，对指数贡献就有45点。〞

通讯芯片(晶片)制造商博通(Broadcom)周一向智能手机芯片供应商高通发出了1,030亿美元的主动收购提议，有可能引发一场重塑行业格局的收购战。

兆丰国际投顾分析师黄国伟亦称，今天除台积电大涨外，其他苹概股表现不佳，短线偏保守看待，后续则视外资动向，〞大盘有要进一步决定性的突破，主要还是看外资有没有积极做多的讯号。〞

本地时间14:17，亚洲主要股市大多走涨，MSCI亚太明晟指数涨0.76%。

今日大型权值股--台积电收涨1.88%；大立光收涨0.17%；鸿海则收跌0.88%。

分析师预计，明日台股指数区间料在10,800-10,900点。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)