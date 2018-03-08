台湾股市：收涨至逾一周高位，美国费半指数创高激励电子股领军冲高

路透台北3月8日 - 台湾股市周四收涨至逾一周高位。分析师称，受惠于美国费城半导体指数创高，带动台积电等电子股引领大盘走高，短线交投气氛转佳，料随国际股市区间偏强整理，但须留意指数逼近前波反弹高位10,937点调节卖需恐增温。

台湾加权股价指数收涨0.73%,至10,823.24点，前高为2月26日的10,836.70点；今日成交初值为1,204.80亿台币，上交易日修正后为1,233.54亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，反应美国费城半导体指数创高，台股随亚股齐扬，由台积电等电子股领军大盘跃过月线10,746点，惟传产股转弱略收敛大盘涨幅，短线交投氛围稍有转强，但外资买超心态仍保守，近期指数攻高力道稍嫌不足，维持区间震荡格局。

〞外资操作心态保守，大盘不容易有明显表现。〞他说。

日盛投顾协理钟国忠也称，受到美国费城半导体指数创高加持，台积电等半导体族群今日带头向前冲，看好这波涨势可望延续到月中，不过指数来到10,900-11,000点间仍见压，其中反弹前高落在10,937点，短线逢高宜留意调节卖需增温。

今日电子类指数收高1.05%，其中台积电收高1.01%报249.5台币，

亚洲股市周四获得支撑，因迹象显示美国钢铝关税措施可能宽待几个主要贸易伙伴，缓解了有关爆发全球贸易战的疑虑。本地时间14:00，亚洲主要股市全面走高，MSCI亚太明晟指数涨0.86%。

分析师预估，明日台湾加权指数区间在10,600-10,900点。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)