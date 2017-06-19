台湾股市：收涨近1%因外资调升鸿海目标价，大盘料将缓步垫高

路透台北6月19日 - 台湾股市周一收涨近1%，续创27年新高；分析师称，在鸿海及台积电两大重量级权值股领军下，台股今天开高走高且连三日收红，大盘属多头格局，指数料将缓步垫高。

他们表示，外资发布报告看好鸿海前景，并将目标价大幅调高至每股200台币，带动鸿海股价跳空大涨；而下周二将除息的台积电，今天亦提前发动除息行情，带动电子股走扬。

台湾加权股价指数收涨0.92%,至10,250.60点；此前收盘高点是1990年4月6日的10,440.67点；今日成交初值为893.13亿台币，上交易日修正后为980.19亿。

〞(指数)下不来，鸿海啊，外资发布报告说目标价上看200块。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他并称，今天亚股普遍走涨，台股在回补上周一向下缺口后指数未跌破五日均线，使得大盘变为多方格局，指数料将缓步垫高，短线虽然可能受近日台币走势偏弱影响，惟大盘中期趋势仍偏多。

兆丰国际投顾一不愿具名分析师说，台积电将在下周二(6/27)除息，每股配发7台币现金股利，今天股价提前发动除息行情，加上外资看好鸿海前景，受两大重量级权值股价大涨带动，今天电子股表现突出，金融股跟着走扬，大盘料将震荡盘坚，〞短线震荡难免，但还是多头。〞

今日科技股指数收涨1.24%；两大重量级电子股--鸿海收涨4.29%报109.5台币，台积电则收涨0.71%报213台币；而金融保险类股则收涨0.56%。

亚洲股市周一走高，摆脱了上周五美股表现不佳的负面影响；而英镑基本持稳，此前伦敦北部一清真寺附近礼拜者遭汽车冲撞，而市场正在等待英退谈判的启动。

分析师预估，明天台股加权指数区间估在10,100-10,300点。

本地时间14:03，亚洲主要股市多呈上涨格局，MSCI亚太明晟指数涨0.66%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)