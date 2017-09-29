FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾股市：收盘小升站稳半年线，反弹力道偏弱明日料清淡度日
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月29日 / 早上6点24分 / 22 天前

台湾股市：收盘小升站稳半年线，反弹力道偏弱明日料清淡度日

1 分钟阅读

路透台北9月29日 - 台湾股市周五收盘小升，守稳半年线。分析师称，台股今日力道不足，只站稳半年线却无力反攻季线和月线。周六股市将开市，但预料量能会清淡。

台湾加权股价指数收涨0.33%,至10,329.94点；今日成交初值为992.50亿台币，上交易日修正后为1,076.40亿。今日半年线在10,268点、季线在10,457点、月线在10,506点。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，台股反弹力道偏弱，且是连续三周收黑，预期短线可能偏向震荡整理。至于外资近期也大多调节卖超股市，还要等外资回头，股市卖压才会稍缓。

〞可能要等9月的营收公布，基本面有起色以后再说，〞他说。他也称，今日外资看来抛股动作不大，指标权重股台积电和鸿海均在平盘以上游走。

台积电周五收升1.17%报216.5台币；鸿海收升0.48%报105台币。

台湾金融市场包括股、汇市和债市及货币市场周六因假期弹性调整上班一日。

周四外资及陆资在台股卖超82.74亿台币，已连八个交易日卖超共463.52亿台币。

分析师预估，明天台股指数区间预料在10,271-10,350点。本地时间14:10，亚洲主要股市多数上涨，MSCI亚太明晟指数涨0.43%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below