台湾股市：收盘小跌，随美股走弱且电子权值股走低

路透台北11月20日 - 台湾股市周一收小跌。分析师表示，美股收跌令多数亚股走低，台股的电子权值股走弱，金融股指数虽扬升，不过未能担纲主流，若此情况延续本周不排除台股指数回档整理。

台湾加权股价指数收跌0.35%,至10,664.55点；今日成交初值为1,083.22亿台币，上交易日修正后为1,284.44亿。

兆丰投顾协理黄国伟说，上周五台股虽明显反弹，但它是建立在美股反弹基础上，主因是企业财报不差，且美国总统川普(特朗普)税改在众议院通过的利多。只不过，税改接下来在参议院会也通过了税改案，如此一来参、众议院各都有自己的税改版本，代表未来两院要协商。

〞一个月内要协商税改版本有点难，我看通过要等到明年了。〞他说。也因此，本周美股走向也可能以压回整理的机率偏高。

分析师认为，若是未来电子权重股未能重拾强劲，台股指数低档盘整机会偏高。不排除指数向季线(今日在10,606点)整理。

电子权重最大的台积电周一收跌1.24%报238.5台币；鸿海也下跌1.42%报104台币。但金融保险指数今日则收升0.66%。

美国众议院共和党议员和参议院本月稍早公布了将企业税从35%降至20%的减税方案。众议院自家版本于周四通过，参议院一委员会则表决自家版本并送交参议院全体议院，将在11月23日感恩节假期过后进行表决。

分析师预估，明日的台股指数区间料在10,620-10,730点。本地时间13:51，亚洲主要股市大多下跌，仅有港股小涨，MSCI亚太明晟指数则跌0.10%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)