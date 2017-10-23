台湾股市：收盘微升但量缩不利后续上攻动能，料高档水位游走

路透台北10月23日 - 台湾股市周一收盘微升。分析师认为，台股开高但因成交量缩，量能不够下，往上攻缺乏力道，因此开高后缩减升幅至平盘附近。目前台股技术指标走弱，短期料将在高档附近水位震荡游走。

台湾加权股价指数收涨0.06%,至10,735.21点；今日成交初值为1,047.55亿台币，上交易日修正后为1,263.70亿。

〞虽然今天还是收涨，但强中透弱，短线台股的量能若无法放大，可能先在此量缩整理。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

分析师表示，台股的五日均线下弯，KD指标往下转弱，台股指数可能落入高档整理，以中小型股较具上涨契机。

另外，台新投顾副总经理黄文清也表示，苹概股如日月光、美律，今天表现不差，市场对于苹果iphone后续的营运仍有所期待。

日月光今日收高2.72%，报37.8台币；美律收涨4.25%，报208.5台币。

苹果智慧型手机新机种iPhone X将于10月27日（周五）开始预售，估计销售情况会远优于iPhone 8。

日圆走软扶助日本股市周一大涨，日本首相安倍晋三领导的执政联盟赢得大选，从而为出台更多刺激政策放行；欧元则下跌，因西班牙的宪法危机加剧了该地区政治团结疑虑。

本地时间14:41，亚洲主要股市涨多跌少，MSCI亚太明晟指数微跌0.07%。分析师预估，明日台股指数区间料在10,600-10,800点。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)