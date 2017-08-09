台湾股市：收盘跌破月线支撑，因朝鲜半岛紧张局势升温

路透台北8月9日 - 台湾股市周三第二日收低，跌破月线支撑。分析师称，朝鲜半岛紧张局势升温，今日台股随亚洲股市回档修正，台积电、大立光等权重股均出现较大跌幅。

台湾加权股价指数收跌0.93%,至10,470.38点，月线位置在10,476点。台积电跌1.38%、大立光跌1.95%；今日成交初值为1,114.53亿台币，上交易日修正后为1,342.59亿。

〞市场预期美国(对朝鲜)耐心慢慢耗尽，逼着走上最后一步棋。〞兆丰投顾分析师黄国伟说。

他表示，要观察今日外资在台股现货买卖超的表现，倘若不幸为较大的卖超金额，搭配大盘本周出现假突破后的拉回，以及筹码面因本地投资人介入而散乱等不利因素影响，台股出现明显修正走势的机率就会升高。

黄国伟指出，今日指数为7月上半月以来首度出现跌破月线格局，接下来两天要确立月线是否正式失守，才能确认下一道有力支撑点位在哪。

国泰投信基金经理人苏鼎宇也表示，根据历史经验，外资的买卖超与台股连动性高，因此外资的动作对台股有决定性的影响，虽然近期美股、台股持续创高，但外资若持续卖超，未来台股修正机率将提高。

亚股和美国股指期货周三下跌，由于朝鲜半岛紧张局势升级，投资人买入美债、黄金和日圆等资产避险。朝鲜称在考虑打击关岛的计划。本地时间13:58，MSCI亚太明晟指数跌0.57%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在点10,430-10,500。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)