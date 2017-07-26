台湾股市：收跌且失守月线支撑，美联储会议结果出炉前市场保守操作

路透台北7月26日 - 台湾股市周三收跌并失守月线支撑。分析师表示，亚股大多走跌，台股随之走疲，且市场担忧美国联邦储备理事会会议的影响，保守操作，卖压出笼。

台湾加权股价指数收跌0.42%,至10,419.11点；今日成交初值为1,075.98亿台币，上交易日修正后为932.17亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，台股今日开高后追价力道不足，由电子和金融股向下带头回档，显见台股近期高位10,545点不易有效越过。今日下跌取量，尾盘跌破月线支撑。月线在10,420点。

凯基投顾分析师张明祥也认为，亚股下跌，台股今日不耐久盘，亚币今日亦普遍回档走弱，台币走贬。台股目前仍在区间高位，但对未来第三季的看法普遍稍不如预期，这可能令台股向下修正。

〞市场有点过度乐观看待第三季，可能要修正看法，会有些获利了结的压力。〞张明祥说。

简伯仪则认为，台股集中市场虽然收跌，但是柜买中心指数却逆势收高，以中小型个股为主的柜买中心指数不跌反涨，代表中小型股票还是表现不错，未来仍看多低基期的中小型个股，比如生技类股。

分析师预估，明日台股指数在10,360-10,500点。本周二-三美联储将有议息会议，本地时间周四凌晨美联储将公布利率决策。

本地时间13:49，亚洲主要股市小跌，MSCI亚太明晟指数跌0.14%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)