台湾股市：收跌中止连10日升势，涨多拉回明日留意台指期结算

路透台北10月17日 - 台湾股市周二收跌，中止连续10日涨势。分析师认为，尽管美股持续收创新高，但今日台股盘中创27年半新高后出现涨多拉回走势，短线料呈高档震荡盘整格局，明日留意台指期结算。

台湾加权股价指数收跌0.47%，至10,723.15点；盘中最高至10,798.52点，此前盘中高点为1990年4月6日的10,826.52点；今日成交初值为1,188.52亿台币，上交易日修正后为1,268.32亿。

〞不用怕，今天只是涨多拉回。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并称，虽然今日台股未随美股走升，惟短线若能守稳五日均线(10,718点)之上，盘势仍维持多方格局，只是暂且消化涨多获利了结卖需，以目前外资多单水位偏多的情况来看，较利于明日台指期结算。

根据台湾期货交易所资料显示，周一(16日)外资在台股期货净多单部位达55,780口。

元富投顾一不愿具名分析师表示，这波指数一口气拉高，量能却仍在1,200亿台币水准，且此前涨多的光学股及部分苹果概念股有点利多出尽的感觉，影响市场人气，大盘仰赖外资着墨较深的台积电、鸿海等权值股撑盘，短线指数料在10日均线10,650点附近有守。

至于明日台指期结算，他也称，目前外资多单这么多不可能出清反手做空，明日估大盘暂在10,700点整数关卡整理。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,650-10,800点。

美国股市周一收盘三大股指均创最高收盘纪录，道琼工业指数离23,000点关口差不到50点，因金融股继上周下跌后走高。本地时间14:11，亚洲主要股市涨多跌少，MSCI亚太明晟指数涨0.05%。（完） (记者 詹静宜；审校 张喜良)