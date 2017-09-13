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台湾股市：收跌并创逾半个月新低，因苹果发表新机苹概股利多出尽
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2017年9月13日 / 早上6点14分 / 1 个月内

台湾股市：收跌并创逾半个月新低，因苹果发表新机苹概股利多出尽

1 分钟阅读

路透台北9月13日 - 台湾股市周三收跌，并创逾半个月新低。分析师表示，如市场预期，在苹果公司发表新机后，苹概股利多出尽，今天多档大型权值股走跌，拖累大盘收低，但仍守在月线10,422.18点之上；短线大盘将回测10,500点整数大关。

台湾加权股价指数收跌0.73%,至10,532.88点；此前收盘新低为8月29日的10,496.57点；今日成交初值为1,251.18亿台币，上交易日修正后为1,262.91亿。

〞跟往年一样，苹概股股价从去年反应到现在，股价涨多了修正。〞群益投顾董事长蔡明彦说，〞更何况，这次苹果新机是分两阶段销售，新机开卖后，销售业绩不会马上创新高。〞

他表示，今天大型权值股一如市场预期收跌，但大盘仍在上升轨道，短线台股暂无风险，大盘将续呈高档震荡。

日盛投顾分析师钟国忠亦称，受苹概股利多出尽影响，台股今天收低，惟目前多头架构尚未改变，大盘将续呈高档震荡，明天指数料将回测10,500点大关，惟跌幅不至像今天这么大，短线观察重点则在业绩较好的个股，能否吸引买盘进驻。

今日科技类股指数收跌0.89%，苹概股中的大立光收跌3.84%；台积电和鸿海则各收跌0.46%及1.28%。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,500-10,650点。

本地时间14:05，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.05%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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