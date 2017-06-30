台湾股市：收跌惟月线少见连七月收红，下周料续随美股高档震荡整理

路透台北6月30日 - 台湾股市周五收跌，惟月线收扬3.53%，少见连续七个月收红。分析师指出，月线连七红凸显多头气势，短线反应美国科技股涨多修正，部分资金由电子股转进金融及传产股，下周台股料续随美股高档震荡整理。

台湾加权股价指数收跌0.26%，至10,395.07点；今日成交初值为926.00亿台币，上交易日修正后为1,004.89亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，美国纳斯达克指数收挫带动台股走跌，惟指数逢低有买盘进场承接，加以今为第二季底最后交易日有投信作帐也利于大盘跌幅收敛，目前台股仍为多头走势，只是美国科技股回落让资金移转至金融股及部分传产股。

〞月线连七红代表多头气势很强，不要预设会回档多深。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并称，周五大盘开低后出现明显买盘，且目前外资操作仍偏多、线型也呈多头架构，终场也守住10日线10,392点，下周料台股维持高档整理格局，并关注美股及外资进一步动向。

分析师预估，下周台股加权指数区间估在10,200-10,550点。

美国股市周四大跌，标普500和道琼工业指数录得约六周来最大单日跌幅，因科技股近期的跌势加深，并盖过银行股上涨带来的支持。

本地时间13:55，亚洲主要股市多走跌，MSCI亚太明晟指数跌0.72%。（完） (记者 詹静宜； 审校)