台湾股市：收跌百点失守月线，摩根士丹利调降台积电评级拖累苹概股齐跌

路透台北11月27日 - 台湾股市周一收跌逾百点失守月线。分析师表示，受到摩根士丹利调降台积电评级及目标价影响，拖累以台积电为首的苹果概念股全面走弱，大盘也开低走低进而跌破月线关卡，后续观望外资进一步操作动态。

台湾加权股价指数收跌0.95%至10,750.93点；今日成交初值为1,334.04亿台币，上交易日修正后为1,287.76亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，台股涨多一有风吹草动，获利了结卖压随即浮现，受累于摩根士丹利调降台积电评级，使台积电、大立光等上下游两大苹果龙头股领跌，使大盘终场跌破月线10,758点，短线交投氛围转趋观望。

〞台积电评等降一等了，少了后续买盘，现在大盘要停看听一下。〞他说。

元大投顾市场研究部经理薛舜日也称，随着摩根士丹利开出第一枪调降台积电评级，后续观察其他外资的态度，且半导体族群为台股上涨的领头羊，若台积电续涨乏力也将拖累其他权值股表现，今日大盘跌破月线，后续操作将较显保守。

台积电周一收跌2.87%报237台币，大立光则收低4.48%报5,330台币。

摩根士丹利证券周日出具报告将台积电评级降至“表现与同业一致”(Equal-weight)，目标价也由250台币降至239台币。同时摩根士丹利也将韩国三星评级降至“表现与同业一致”，称其记忆体部门获利明年料不会大幅增长。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,650-10,850点。

亚洲股市周一回吐稍早温和涨幅，从10年高点回落，受中韩市场疲软打压。欧元兑美元则触及两个月高点。本地时间14:16，亚洲主要股市全面下跌，MSCI亚太明晟指数跌0.76%。 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)