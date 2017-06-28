台湾股市：收跌逾1%失守10,400点，受美股重挫所累并留意季底作帐干扰

路透台北6月28日 - 台湾股市周三收跌逾1%终场失守10,400点，连续两日回档整理，已吐回大部分周一涨幅。分析师指出，受美股上日收挫所累，亚洲股市全面走跌，其中台股跌幅较为严重，短线台股暂且回测寻求支撑，并留意明日摩台指结算及季底投信作帐因素干扰。

台湾加权股价指数收跌1.16%，至10,390.55点；今日成交初值为1,211.80亿台币，上交易日修正后为1,146.83亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，最近美股表现较居于弱势，尤其是科技股更显疲弱，拖累这波引领大盘上攻的台积电等电子股走跌，不过台股有高殖利率题材支撑，明日大盘10日线将来到10,350点，有望成为短线大盘支撑。

〞美股大跌，让台股买盘受影响。〞他说。

他并称，后续留意明天摩台指结算及季底投信作帐等变数，目前就台股选择权未平仓合约最大口数部位来观察，指数在10,500-10,600点间相对见压，而在10,350点则相对有支撑。

凯基投顾一不愿具名分析师也表示，面对美股科技股涨多拉回的气氛漫延，台股也难幸免，短线台股恐修正回测两个支撑点，极短线支撑暂看周一指数的区间低位10,341点，若失守则恐再回测6月9日的区间高点10,268点。

“台股可能不会频创新高，中期仍维持高档整理。”他说。同时他也预期台股中期指数区间暂看在10,268-10,500点。

分析师预估，下一交易日台股加权指数区间估在10,300-10,500点。

美国股市周二全面下挫，以科技股为重的纳斯达克指数领跌，在美国参议院推迟医保议案投票后，市场再度质疑总统特朗普的国内政策计划能否兑现，股市扩大跌幅。其中以纳斯达克指数的1.61%跌幅最重。

本地时间14:13，受美股收黑所累亚洲主要股市全面走低，MSCI亚太明晟指数跌0.34%。（完） (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)