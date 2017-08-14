台湾股市：收跌1%失守季线并创八周新低，暂且消化卖压料在季线上下震荡

路透台北8月14日 - 台湾股市周一收跌1%失守10,300点，并创逾八周收盘新低。分析师称，由于美国与朝鲜领导人相互叫嚣的情势尚未平息，市场担忧周三台指期恐有压低结算的风险，今日大盘仍持续消化获利了结卖压，致台股高开低收，短线料指数暂在季线上下震荡。

台湾加权股价指数收跌1.01%至10,225.28点，前波收盘低位为6月16日的10,156.73点。今日成交初值为1,074.13亿台币，上交易日修正后为1,230.90亿。

〞国际盘有老人跟小孩对话还没结束，内部又有财报变数，一直有卖压出来。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他并称，尽管今日大盘跌破季线，但看好8月营收表现可望给予大盘支撑，料指数续在季线10,327点附近盘整，台股将回归个股基本面表现。

元大投顾市场研究部经理薛舜日也指出，目前市场担忧周三(16日)台指期结算恐有压低风险，且上日外资卖超幅度扩大，使台股今日表现较陆港股市疲弱，但预期今日大盘只是暂时失守季线，短线仍有望收复季线，料暂在季线附近上下震荡。

本地时间14:12，亚洲主要股市涨跌互见，中国股市沪综指、香港恒生指数各上涨0.91% 1.18%，日经指数则是跌0.98%；MSCI亚太明晟指数涨0.82%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,180-10,360点。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)