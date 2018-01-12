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台湾股市：收高中止连三日跌势，受美股创新高及大立光反弹涨停带动
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#亚洲
January 12, 2018 / 6:07 AM / a day ago

台湾股市：收高中止连三日跌势，受美股创新高及大立光反弹涨停带动

1 分钟阅读

路透台北1月12日 - 台湾股市周五收高，中止连三日跌势，本周以小涨4.16点作收。分析师称，由于美股创高及股王大立光反弹涨停，电子股齐扬激励台股走扬探向10,900点。下周大盘料续呈高档整理格局，关注美国进入密集财报周及下周四台积电召开投资人说明会。

台湾加权股价指数收高0.68%，至10,883.96点；今日成交初值为1,263.73亿台币，上交易日修正后为1,246.57亿。

〞下周再战前高(10,934点)并不难，但要看涨什么股才有意义。〞群益投顾分析师曾炎裕说。

他并称，因大立光上日投资人说明会释出讯息大致符合预期，让大立光跌深反弹并带动电子股全面走扬，市场也看好下周台积电投资人说明会将释出正面讯息，下周台股料呈高档震荡格局，并留意短线美元指数若跌深反弹，新兴市场卖需恐增温。

国泰证期顾问处经理蔡明翰也称，由于大盘甫跌破五日线，仍待时间清洗筹码，短线料在五日线至10日线间整理，而美股涨势将面临财报周表现优劣影响，待不确定因素厘清后，才会有明显持续上攻的机会。

他也提到，美股财报进入金融类股及大型能源股公布高峰期，今晚有摩根大通、富国银行，下周一则有花旗银行，周二有美国银行、高盛证券，周四则有摩根士丹利。

亚洲股市周五重拾升势，受到美国企业获利乐观预期以及油价持坚支撑；欧元微涨，因欧洲央行暗示准备缩减大规模刺激计划。

本地时间13:47，主要亚股涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.56%。

分析师预估，下周台股指数交易区间料在10,600-11,000点。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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