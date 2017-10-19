台湾股市：收高中止连两跌，反应美股道琼指数创新高及外资偏多操作

路透台北10月19日 - 台湾股市周四收高，中止连两日下跌。分析师认为，美国道琼工业指数收创新高及外资偏多操作，激励台股回复涨势，短线台股料续高档强势整理。

台湾加权股价指数收涨0.37%，至10,760.29点；今日成交初值为1,188.16亿台币，上交易日修正后为1,378.87亿。

〞第三季外资卖股汇出的压力在10月已看到转机，外资买盘增温。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，全球景气回温带动台湾外销订单及出口表现强势，台股大型企业获利表现都不错，让原本获利了结出场的资金重新进场布局，随着重量级法说会(投资人说明会)陆续登场，料将左右台股后市。

至于重量级权值股--台积电今召开法说会，已公布第三季净利年减7.1%至899.25亿台币，优于市场预期的881.94亿元。薛舜日对此表示，第三季获利虽优于预期仍要关注台积电高层会中释出的进一步展望。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏也表示，随着景气扩张，在利率走势无明显改变的情形下，多头排列的股市仍将是较受欢迎的选项，大盘60日均线未下弯、外资无明显汇出，建议台股可保持多方操作。

台积电今日收高0.63%报239.0台币，引领大盘走强。分析师预估，明日台股指数区间料在10,684-10,850点。

美国股市道琼工业指数周三首次收在23,000点以上，受国际商业机器(IBM)股价跳涨推高，此前IBM暗示将恢复营收增长。本地时间13:45，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.02%。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)