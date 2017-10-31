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台湾股市：收高再创逾27年半高位，10,800点上方压力仍有待突破
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2017年10月31日 / 早上6点27分 / 1 天前

台湾股市：收高再创逾27年半高位，10,800点上方压力仍有待突破

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路透台北10月31日 - 台湾股市周二收高，并再创逾27年半高位。分析师认为，苹果股价再创新高，今日带动台股续向10,800点挑战，虽然终场未能正式站上，但指数仍第二日收高。

台湾加权股价指数收升0.34%至10,793.80点，此前收盘高点在1990年4月4日的10,907.09点；今日成交初值为1,175.27亿台币，上交易日修正后为1,250.70亿。

〞看来多头有点实力，还是要靠苹果、台积电。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他表示，虽然市场沉浸在苹果新机iPhone X预购比预期来得好的消息中，但投资人还是要留意iPhone X的生产良率问题有没有解决，这可从11月2日苹果将发布第四季财务预测的内容看出。

黄国伟并指出，近期虽然美国科技股续强，但台股表现却相对温吞，无论是大盘与权重股的走势都不是太强。这或许与近期美元偏强，导致外资没有积极买超台股有关。

黄国伟说，由于美联储下届主席即将出炉，届时是鸽派还是鹰派当选，都将牵动全球资金流向，此前股市料将维持高档震荡，静候变数厘清。

统一投信基金经理人刘彦伯则表示，10月以来全球经济数据多往正面发展，国际热钱持续流入亚洲市场，外资对台股今年来净买超居亚股之冠。由于企业今年获利成长不俗，台股多方架构不变，万点支撑力强，遇指数拉回都是布局好时点。

亚洲股市周二多数走势迟滞，跟随美股颓势。本地时间14:07，MSCI亚太明晟指数涨0.36%。分析师预计，下日台股指数区间料在10,750-10,850点。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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