台湾股市：收高攻克季线反压，量能未适时放大后市仍看美股脸色

路透台北2月23日 - 台湾股市周五收高。分析师表示，美元与美债收益率的回落，带动台股随亚股反弹，在科技、金融等权值股带动下，指数收复10,750点附近的季线反压。

台湾加权股价指数收盘涨1.24%，至10,794.55点；今日成交初值为1,234.32亿台币，上交易日修正后为1,282.08亿。

兆丰投顾协理黄国伟指出，虽然今日大盘表现强势，但量能却没能适时扩大，可能是因为波段跌幅的三分之二已经回补，再加上上方仍有多道压力有待克服，使得投资人不愿追价。

〞看起来很好，但隐隐中却强中透弱。〞他说。

黄国伟认为，过去外资青睐台股，是因为现金股息殖利率可达3.5%，但现在美国10年期公债收益率都快接近3%，这让台股的吸引力已明显降低，要不是国际美元偏弱，恐怕外资已经大举流出了。

黄国伟表示，接下来台股的观察重点仍放在美债殖利率的后市表现，此外，也要看外资对台股的态度会不会有所转变。由于上方在10,850-10,900点的压力仍不轻，除非今晚美股飙涨，否则下周一台股再弹升的空间可能不大。

分析师预估，明日台湾加权指数短线区间在10,700-10,800点。

亚股周五反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名官员的言论缓解了外界对美国加快升息步伐的担忧；避险日圆则在市场波动全面加剧之际守住了涨幅。本地时间14:07，MSCI亚太明晟指数涨0.96%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)