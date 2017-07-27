台湾股市：收高远离月线关卡，权重股获青睐指数料仍有破高点机会

路透台北7月27日 - 台湾股市周四收高远离月线，因美国联邦储备理事会会后声明对通胀立场软化，激励亚股普遍扬升。分析师表示，外资回头加码权重股令台股走扬，指数续在高档震荡，仍有突破前高机会。

台湾加权股价指数收涨0.86%,至10,508.37点；今日成交初值为1,090.83亿台币，上交易日修正后为1,097.33亿。昨日台股一度跌破月线，今日强势站回。月线目前在10,424点，反成为强力支撑。

元大投顾分析师薛舜日说，美股创高位，市场热烈拥抱风险性资产，需求大增。而今日资金持续流入台股大盘，类股轮涨，相对昨日表现较佳的柜买中心的中小型股，今日表现不振。

〞外资应该回头买超了，而且台积电权值股除息配息的资金也回到投资人手中，可以加码。〞他说。

权重股--台积电今日收升1.17%；鸿海收高1.73%报117.5台币。该股稍早宣布将投资100亿美元，于美国威斯康星州建造一座生产液晶显示屏(LCD)面板屏幕的工厂。

美国股市周三小涨，三大指数均创收盘新高，之前美国联邦储备理事会保持利率不变，且波音和美国电话电报公司公布强劲业绩。

薛舜日也表示，近期个股密集除息，大盘指数已经扣掉300点以上，等于股市早就越过新高了，多头续强，未来指数破近期高位10,545点仍可期待。台股盘中前高是6月27日盘中10,545点。

股市、债市和大宗商品市场周四在亚洲交易时段全面上扬。多头在美国联邦储备理事会(美联储，FED)政策声明中嗅到通胀立场软化的味道。除日本外亚洲股市处在2007年12月以来高位

分析师预估，明日台股指数在10,424-10,550点。本地时间14:23，亚洲主要股市普遍走升，MSCI亚太明晟指数涨1.02%。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)