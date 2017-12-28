台湾股市：收高重回半年线，外资汇入买股令摩台期拉高结算

路透台北12月28日 - 台湾股市周四收高，指数重新站回半年线。分析师表示，因亚洲股市普遍上涨，外资汇入大买电子权值股令12月摩台指期货拉高结算。

台湾加权股价指数收高0.77%，至10,567.64点，半年线位在10,555点；今日成交初值为1,044.21亿台币，上交易日修正后为925.98亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，今日台湾股汇市同步上扬，显示有新一波外资流入，包括大立光、鸿海、台积电等权值电子股都是买超标的。

〞大盘带量站上半年线，也突破了6日的长黑棒，技术线型转为攻击型态。〞他说。

薛舜日认为，今日资金重新回流电子股，除大立光等权值股外，像是被动元件、矽晶圆等具有涨价题材的股票也吸引人气。大盘在气氛偏多带动下，明日年底封关或有机会继续向10,646点的季线关卡挺进。

亚洲股市周四涨至一个月高位，且有望录得2009以来的最大年度涨幅；大宗商品相关货币受铜价走高支撑，铜价持于四年高位附近。

台币兑美元周四早盘走升，创逾三年高位。交易员表示，因国际美元疲弱，且外资汇入、出口商抛汇等带动，进口商虽逢低承接美元，但无法减缓台币的升值动能。

分析师预估，明日台股的指数交易区间料在10,550-10,650点。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)