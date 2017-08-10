台湾股市：放量大跌第三日收低，朝鲜紧张局势令投资人急于避险

路透台北8月10日 - 台湾股市周四明显收低，第三日下跌。分析师称，美国与朝鲜的紧张情势仍主导投资人情绪，外资藉此在亚洲新兴市场获利了结，令台股呈现放量大跌的修正走势。

台湾加权股价指数收跌1.34%至10,329.74点。今日成交初值为1,354.72亿台币，上交易日修正后为1,126.48亿。

〞朝鲜危机是出脱的理由，因为之前股价都涨了，欠缺再向上推升的动力。〞凯基投顾分析师许高铭说。

他表示，今日台股放量大跌，且一度跌破10,316点附近的季线关卡，由于连三日指数快速回档修正，除非有无法预料的重大利空出现，否则短线再大跌的空间应该有限。

许高铭认为，虽然大盘回档幅度不小，但以周线来看，涨升结构尚未遭到破坏，再加上基本面尚未有转坏迹象，因此指数在大跌后可能在低档陷入震荡整理。

第一金投信基金经理人唐祖荫则指出，全球主要股市虽然受到朝鲜扬言导弹攻击美国的事件冲击而重挫，但危机属非经济因素，难以预测，但全球景气升温却是明确的事实，下半年主要企业整体获利成长率预估都有两成以上的空间。

他认为，如果股市短线因此朝鲜危机而出现明显且不合理的修正，反倒提供不错的逢低加码机会。

亚股周四转为下跌，投资人担忧近来美朝紧张局势升级，打压韩股跌至两个月低点，即便上日对避险资产的追捧似乎也逐渐减弱。本地时间13:58，MSCI亚太明晟指数跌0.57%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在点10,250-10,350。(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)