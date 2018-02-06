台湾股市：爆量收跌近5%并创近两个月新低，受美股重挫冲击

路透台北2月6日 - 台湾股市周二爆量收长黑，并创近两个月收盘新低。分析师表示，受美股重挫冲击，台股今天跟随美股及亚股开低走低，盘中一度重挫逾5%，最低跌至10,300.40点。

不过，午盘在国安基金执行秘书苏建荣出面信心喊话，加上尾盘拉抬大型权值股台积电和友达，及群创等面板股使跌幅收敛，终场收低4.95%，连二日收跌。

台湾加权股价指数收跌至10,404.00点；此前收盘低点为2017年12月8日的10,398.62点；今日成交初值扩增至2,408.82亿台币，创8年8个月新高量，此前新大量为2009年5月6日的2,427.76亿台币；上交易日修正后为1,301.64亿。

〞台股就是跟着美股下跌，因美股盘后重挫1,000多点，接下来要再看看美股会不会止稳。〞第一金证券投顾董事长陈奕光说，〞我认为后天报复性的反弹会出现，因为这波跌势是非经济性的因素。〞

他表示，台股今天爆巨量收长黑，显示大盘在下跌过程中有人敢勇敢接手，大盘正酝酿换手，短线观察重点仍在美股走势；美股今晚若能止稳，台股近日可望止跌强弹；美股若续挫，台股接下来将面临万点保卫战。

兆丰国际投顾分析师黄国伟亦称，受美股重挫影响，加上春节长假效应，引爆台股停损卖压大举出笼，盘中一度重挫逾5%，且一度面临年线(10,382.14点)保卫战。

但他表示，就大盘今天爆量收长黑来看，显示低档有接手，投资人此时应不用太悲观。〞有人狂卖，但低档有人接手代表买盘未并退出，大盘正酝酿换手，在这种恐慌情况下还有这么大的量，应该不用太悲观。〞

美国股市周一暴跌，盘中大起大落，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。

亚洲股市周二大跌，此前美股遭遇了2011年以来的最大跌幅，因投资者对于支撑牛市的各种因素的信心开始瓦解。

针对台湾股市今天盘中重挫逾5%，台湾财政部政务次长兼国安基金执行秘书苏建荣周二表示，国安基金将持续关注台股走势，投资人不要恐慌。

今天盘中跌幅一度逾7%的大型权值股--台积电终场收跌5.53%；大立光收跌停板，收挫10%；鸿海亦收低3.88%。另尾盘跌幅明显收敛两大面板股--友达和群创则分别收跌4.12%及4.85%。

分析师预估，明日台湾加权指数区间在点10,300-10,500点。

本地时间14:42，亚洲主要股市全面走跌，MSCI亚太明晟指数跌3.56%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)