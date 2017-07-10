台湾股市：第三日收低，美国科技股跌深反弹带不动投资人做多情绪

路透台北7月10日 - 台湾股市周一微幅收低，第三日下跌。分析师指出，虽然周五美国股市因非农就业数 据优于预期上扬，并带动今日亚股上涨，但台股却多在平盘附近震荡，终场以小幅下跌作收。 台湾加权股价指数 收跌0.07%,至10,289.91点；今日成交初值 为816.89亿台币，上交易 日修正后为837.92亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，美国科技股周五反弹，持续下杀的风险暂时排除，不过也无法恢复 先前持续创高的气势，再加上本地投资人等待周四台积电 、大立光 业绩说明会对营运前景 的指引，使得大盘仅能横向整理。 〞美股跌破月线后即在季线附近震荡，台股也有可能继续向位在10,080点附近的季线靠近。〞他说。 薛舜日称，从台积电、国泰金 等除息后填息力道不足，以及外资在期货布局转趋保守等观察， 台股短期难重拾上攻力道，有可能会以盘跌方式完成先前急涨过后的修正格局。 中国信托投信基金经理人周俊宏则表示，台股上周终止六周连红，同时也失守月线关卡。整体而言，欧洲 央行开始准备量化宽松退场，加上美国联准会恐在7月宣布缩表、9月正式执行，欧美股市开始转弱，加上外资 买盘力道缩手，短线台股恐面临震荡加大及修正的风险。不过，接下来进入电子业旺季，料整体指数欲弱不易 ，区间震荡表现。 分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,250-10,350点。 本地时间13:45，MSCI亚太明晟指数 涨0.50%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)