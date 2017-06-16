台湾股市：第二日收高，台币贬值或有助于回冲汇损

路透台北6月16日 - 台湾股市周五收高，第二日上扬。分析师表示，虽然面临美国科技股回落利空，但投资人基于台币回贬有利出口类股，在权值股台积电、鸿海拉抬下，指数几乎以日高点作收。

台湾加权股价指数收升0.68%，至10,156.73点；今日成交初值为956.03亿台币，上交易日修正后为793.22亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股面临美国科技股下跌，以及外资汇出导致台币贬幅加重双重利空打击，不过指数却不跌反涨。主要是市场认为台币贬值有利于第一季因汇损导致营收、获利下滑的出口型企业能回冲损失。

〞贬值有利汇损回冲，但资金行情将会萎缩，所以指数还是没有回补之前的跳空缺口。〞他说。

简伯仪认为，大盘除没有回补缺口外，指数未能站上位在10,162点附近的10日均线且均线呈现下弯格局，再加上KD指标高档交叉向下，短线只能将指数上涨视为跌深反弹。

分析师预估，下周一台股指数交易区间料在10,000-10,200点。

五家最大的美国科技公司过去一周损失的市值可能足以买下飞机制造商波音，但标准普尔500指数仍设法保持在纪录高点附近。苹果、谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊和Facebook是美国最大的五只科技股，他们的合计市值自上周四以来缩水了大约1,200亿美元。

本地时间14:01，MSCI亚太明晟指数跌0.14%。台币兑美元贬值1.69角报30.416。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)