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台湾股市：第五日收高并创两周高位，因美股再创高且台币升值
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#亚洲
2017年10月5日 / 早上6点19分 / 16 天内

台湾股市：第五日收高并创两周高位，因美股再创高且台币升值

1 分钟阅读

路透台北10月5日 - 台湾股市周四第五日收高，创两周高位。分析师称，美股三大指数再创纪录高位，且台币由贬转升，使得台股随亚洲股市上扬，终场指数并站回10,479点月线关卡之上。

台湾加权股价指数收涨0.47%，至10,518.27点，前高为9月21日的10,578点；今日成交初值为1,050.63亿台币，上交易日修正后为1,094.20亿。

国泰证期顾问处经理蔡明翰表示，今日台股上攻过程中，台币兑美元也止贬反弹，若是稍晚公布的外资买卖超数据显示有较明显的买超，对台股多头料将产生相当的激励作用。

〞台币止贬转升，之前台股因为外资汇出而盘整许久，或许会出现变化。〞他说。

不过蔡明翰认为，由于双十连续假期即将展开，今日大盘成交量并未随指数上攻而扩大，预料明日会更进一步萎缩。大盘要看到价量齐扬的格局，可能要等到长假过后才有机会。

第一金投信基金经理人陈思铭则指出，今年全球景气复苏，出口重拾增长动能，已连续13个月正成长，8月景气对策灯号也亮出代表扩张的绿灯，基本面支撑力道强劲，加上低利率环境拉抬投资人风险偏好，股市本益比具向上调整机会，台股后市不看淡。

台币兑美元周四早盘止贬反弹；交易员称，在外资反手汇入带动下，早盘台币止跌走升，且一举弹破30.400大关；但因进出口商均持观望态度，成交量明显缩减，短线观察重点在外资卖盘能否持续。

亚洲股市周四小幅上涨，从美国强劲数据中获得指引，不过假日因素令交投清淡，最近飓风对美国经济的影响不确定，可能令投资者保持谨慎。

分析师预估，明日台股指数区间预料在10,450-10,550点。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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