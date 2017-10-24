台湾股市：继续小幅收升权重股休息，未来料侧重营收表现佳个股

路透台北10月24日 - 台湾股市周二继续小幅收升。分析师指出，大型权重股休息，小型股迭有表现，未来盘势重心料偏重10月营收表现佳的个股；因台股成交量不高，无法推升大型股，估计其股价表现仍将呈现高档震荡。

台湾加权股价指数收涨0.08%，至10,743.78点；今日成交初值为1,107.62亿台币，上交易日修正后为1,056.42亿。

〞量只有1,000亿出头，推谁都不对。〞元大投顾分析师薛舜日说，以成交低落情况看，市场交易心态谨慎，此外外资近期仅少量加码台股，因此目前只有小型股表现较好。

柜买中心指数今日盘中和收盘各以146.23及146.03点创下逾两年半新高；前高为2015年3月24日的147.89及146.86点。

分析师并认为，11月15日前所有上市公司要公布第三季财报，估计表现好的个股将受青睐。此外，各方也关心第四季展望佳的个股，目前看来第四季景气不错，苹果概念股业绩仍可能因iPhone X销售而有表现机会。

苹果智慧型手机新机种iPhone X将于10月27日（周五）开始预售，估计销售情况会远优于iPhone 8。

分析师预计，明日台股指数区间料在10,600-10,850点。

本地时间13:43，亚洲主要股市大多平盘震荡，MSCI亚太明晟指数涨0.07%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)