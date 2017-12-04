台湾股市：续小幅收高反映美国税改利多，非电子族群领涨助攻有限

路透台北12月4日 - 台湾股市周一继续小幅收高。分析师称，因受美股期货反映税改利多大涨的激励，不过盘面领涨族群则由金融、传统产业类股带领，使得指数涨幅未能明显扩大。

台湾加权股价指数收涨0.48%，至10,651.11点；今日成交初值为1,280.95亿台币，上交易日修正后为1,813.75亿。

〞我觉得是反映美股期指大涨题材，但电子股陷入整理。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他表示，今日传统产业族群包括塑胶、造纸、航运等股价都上涨，这些标的今年来仅在狭幅区间内整理，筹码相对干净，因此受到多头青睐；反观电子股在上周出现明显下跌后，短线仍需要消化上档的套牢卖压。

黄国伟认为，金融与传产类股占权重不大，因此要靠他们带领指数攻克上方重要关卡不易；由于美国税改议案出现明显进展，再加上美联储的持续升息，未来资金可能会自新兴市场回流美国，这将对亚洲股市不利，建议逢反弹减持外资持股比重高的个股以保守因应。

美国参议院上周六以微弱多数票通过税改议案，今日美股期货在亚洲交易时段上涨，本地时间13:46，E-迷你标普500指数期货升0.56%。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,600-10,700点间。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)