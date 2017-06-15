台湾股市：缩量微幅收高，市场认为美联储紧缩力道尚属温和

路透台北6月15日 - 台湾股市周四缩量微幅收高。分析师表示，美联储如期升息并公布缩表时程，一度令投资人卖压出笼、大盘指数下跌；但市场认为美联储紧缩力道尚属温和，逢低仍有买盘承接，终场由黑翻红以小幅上扬作收。

台湾加权股价指数收升0.16%，至10,088.35点，盘中一度低见10,046.80点；今日成交初值为758.29亿台币，上交易日修正后为1,014.56亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，投资人虽然对美联储的紧缩政策心有不安，但因先前多有心理预期，因此盘面卖压并不沉重；且权值股台积电股价始终力守平盘之上，对市场情绪有相当的安抚作用。

〞第三季前还不用担心股价往下掉，毕竟旺季还没来。〞他说。

美联储(FED)周三决议升息，为三个月内二度加息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心；并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

统一投信基金经理人林世彬表示，美联储声明态度温和且对经济前景保有信心，只要升息的速度与幅度符合市场预期，就不致引发太大波动，在全球景气复苏、企业获利成长、资金依然充沛的环境下，有利风险性资产续扬，台股多头架构不变，将由电子股继续扮演盘面主角。

他认为，第二季虽是产业相对淡季，但并无足以引发系统风险的利空因子，而6月至7月是上市柜公司股东会旺季，由于多数产业前景展望佳，公司阶层可望在营运面释出正向讯息，即使偶有利空杂讯干扰或是短线获利了结卖压，预料回档幅度亦有限。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,050-10,160点。

本地时间13:47，MSCI亚太明晟指数跌0.62%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)