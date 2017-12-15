台湾股市：跟随亚股收低，短线料将回测前波10,322点低点

路透台北12月15日 - 台湾股市周五收低并跌破10,500点大关，周线则收涨0.89%。分析师表示，受到亚洲股市普遍下跌影响，台股今天跟随亚股开低收跌；短线因法人年底结帐因素，大盘料将再次回测前波10,322点波段低点。

台湾加权股价指数收跌0.44%,至10,491.44点；今日成交初值为1,248.38亿台币，上交易日修正后为1,136.61亿。

〞距离年底只剩下10个交易日，有些投资单位需要现金流，逢高调节。〞日盛投顾分析师钟国忠说，〞指数拉回到10,400点附近，甚至更低水准，就会有低接买盘进场。〞

兆丰国际投顾黄国伟则指出，台股周四在出现较大幅度反弹且指数在重回10,500点大关后，因反弹即逢半年线(10,543.4点)及季线(10,641.53点)等长中期压力区，短线出现弹高后拉回属正常现象。

他并称，随大盘破半年线和季线，大盘将再次回测前波10,322点，届时若能守住该低点，就表示短线低点已确立。

亚洲股市周五回吐稍早温和涨幅，但周线预料仍将上涨；美股上日因税改进展疑虑而受挫，损及此间市场人气。

本地时间13:53，亚洲主要股市除韩国股市上涨，其余大多下跌，MSCI亚太明晟指数跌0.31%。(完)

分析师预估，下周一台湾加权指数主要区间落在10,400-10,600点间。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)