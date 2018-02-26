台湾股市：跟随亚股收涨并创三周新高，短线有望挑战月线

路透台北2月26日 - 台湾股市周一收涨并创三周收盘新高。分析师称，随亚股走涨加上摩台指结算，收盘指数重登10,800点大关，短线有望挑战月线10,893.49点的位子。

台湾加权股价指数收涨0.39%,至10,836.70点；此前收盘高点为2月5日的10,946.25点；今日成交初值为1,200.80亿台币，上交易日修正后为1,278.71亿。

〞今天期货到期结算，KD值往上交叉，短线涨略嫌大，逢高有拉回压力。〞日盛投顾分析师钟国忠说，〞不过，不碍事，预估台股这波涨势有望延续到3月中旬，逢拉回应找买点。〞

他表示，这波台股自低点10,189点，反弹至今天盘中高点10,890点，涨幅已达6.9%，短线涨幅稍嫌太大，逢高有拉回压力；惟KD值往上交叉且未达超买区，另预估近日将公布的外销订单有望连18红，加上3月初上市柜公司营收应有不错表现，有助大盘续攻。

华南永昌投信投资长王建民指出，台股今天跟随全球股市反弹，特别是跌幅最深的科技股，随着世界行动通讯大会(MWC)展，因科技股在2020年的5G商转潜在商机，提供获利往上成长的动力。另外，农历年后国际油价反弹，3月原物料需求有望转强，亦带动塑化类股今天走扬。

亚洲股市周一表现谨慎，投资者在等待本周不少重大数据及事件，包括美国通胀数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席首次国会证词陈述等。

本地时间14:09，亚洲主要股市全面走涨，MSCI亚太明晟指数涨0.74%。

分析师预估，明日台湾加权指数短线区间在10,700-10,900点。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)