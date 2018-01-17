台湾股市：跟随台指期结算收高且站上11,000点大关，再创逾27年九个月高位

路透台北1月17日 - 台湾股市周三由黑翻红连四日收升，且站上11,000点大关。分析师称，今日台指期结算，多方藉机拉抬，台股颇戏剧性的由跌转升，再创逾27年九个月高位。

台湾加权股价指数收涨0.17%,至11,004.80点；台股收盘前高为1990年4月3日的11,119点。今日成交初值为1,470.13亿台币，上交易日修正后为1,329.86亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，1月台指期今日结算，目前外资手中台股指数期货净多单仍达逾4万8,000余口，今日盘中买盘回笼推升下，指数再创高点。

〞看得出期货有拉高结算的意图。〞他说。他表示，这几天台股指数惊惊涨，把指数步步推升，比如大型股台塑化盘中一度大涨，也有拉抬指数结算的意图。

日盛投顾协理钟国忠也表示，大家看好台积电本季将有不错的营运预估，因此部分多头也藉机卡位进场。只不过，指数连续上涨也将造成卖压，估计指数短期涨得过急，11,000点以上会有压力，可能会来回震荡，不易轻易突破。

〞台股成交量只有1,500亿以下，没有人敢在农历年前大进股票。〞他说。

全球晶圆代工大厂--台积电将于周四午后14:00召开投资人说明会。目前看多者众 。

本地时间13:34，亚洲主要股市大多小跌，MSCI亚太明晟指数跌0.30%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,950-11,050点。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)