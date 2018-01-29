台湾股市：跟随美股收涨且站上11,200点，短线将呈高档区间震荡

路透台北1月29日 - 台湾股市周一收涨且收复五日均线。分析师指出，随美国股市收涨，台股今天在塑化类股走涨，及电子和金融类股轮动带动之下，大盘开高震荡收升，终场站上11,200点大关。

台湾加权股价指数收涨0.67%,至11,221.81点；今日成交初值为1,304.08亿台币，上交易日修正后为1,388.15亿。

〞美股创新高，今天市场还弥漫着美股创高的正面气氛。〞台新投顾分析师黄文清说，〞盘中虽然有些震荡，但收盘还是呈现上涨，短线大盘将呈高档区间震荡。〞

他表示，因近期美股公布财报优于预期，加上台股法说偏乐观期待，带动半导体走涨；惟短线须留意台股这波涨幅不小，指数虽有机会再创新高，但操作上应避免盘中追高杀低。

国泰证期顾问处分析师简伯仪指出，台股今天跟随美股开高震荡，但量能稍嫌不足，所幸尾盘指数拉升且站上五日线(11,188.03点)，将有助均线架构再度扭转为多方格局，短线偏多看待。

亚洲股市周一延续涨势，因企业获利乐观及全球经济强劲增长；虽然美国白宫还在抱怨竞争国存在“不公平”贸易行为，美元仍尝试反弹。

今日塑化类股指数收涨1.01%；科技类股指数收涨0.88%；金融保险股指数则收升0.49%。

分析师预估，明日台股指数交易区间在11,100-11,300点。

本地时间14:06，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.14%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)