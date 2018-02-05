台湾股市：跟随美股颓势收盘跌逾1%至三周低位，尾盘跌幅收敛留长下引线

路透台北2月5日 - 台湾股市周一收盘再度收跌1.62%，创三周收盘低点；分析师称，随着美股大跌，台股盘初大幅下挫，惟尾盘略有收复跌幅，留下长下引线。

台湾加权股价指数收跌1.62%,至10,946.25点，为1月12日以来最低收盘水准；今日成交初值为1,281.94亿台币，上交易日修正后为1,210.23亿。

兆丰投顾协理黄国伟表示，〞以美股道琼的跌法，台股表现还算可以接受。〞

不过黄国伟也说，不可否认，台股的多头线型已被跌破。后续若是美股能够止稳，则台股整理后酝酿下个反弹契机也不是不可能，因为先前美股曾经出现单日的跌幅很大，但一段时日后能又生龙活虎。

〞只要美股趋势不反转(向下)，台股在低档整理后有止稳机会。〞他说。

美股各大指数周五全数下挫，对就业市场收紧冲击通胀前景的担忧，以及公债收益率大涨促使投资人仓皇出逃股市，道琼工业指数被砍掉约666点，录得20个月最大单日百分比跌幅。当日道指收挫2.54%，标普500指数大跌2.12%，纳斯达克指数也收跌1.96%。

台新投顾副总经理黄文清则表示，今日台股卖压集中在开盘后半小时内，之后的卖压其实不重，然而虽然卖压不重，但不代表台股就不会再下跌，接下来股市以量缩震荡整理机会最高。

〞未来一个重点，就是看外资的态度，〞他说。分析师则预估，下日台股指数主要交易区间在10,850-11,000点。

上日外资及陆资在台股转为卖超4.28亿台币 ，中止先前连两个交易日买超共38.10亿台币。今日外资进出资料待稍晚出炉。

本地时间13:58，亚洲主要股市跌多涨少，仅有中国股市还保持红盘扬升。MSCI亚太明晟指数跌1.28%。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)