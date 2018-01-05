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台湾股市：连七日收涨并创27年9个月新高，成交缓步扩增元月行情不看淡
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#亚洲
January 5, 2018 / 6:31 AM / a day ago

台湾股市：连七日收涨并创27年9个月新高，成交缓步扩增元月行情不看淡

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路透台北1月5日 - 台湾股市周五收红，连七日收涨并创27年9个月新高。分析师称，在国际美元走弱、外资续涌亚洲带动下，台股今天再攻高，周线涨幅2.23%；且从成交量缓步扩增观察，元月行情不看淡。

台湾加权股价指数收涨0.29%,至10,879.80点；此前收盘新高在1990年4月4日的10,907.09点；今日成交初值为1,408.59亿台币，上交易日修正后为1,436.87亿。

〞日K连七红，代表大盘很强，法人和融资持续加温，元月偏多操作。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说，〞短线来看，大盘只要没有带量长黑，股价还是偏多看待。〞

华南永昌投信投资长王建民表示，台股元月开红盘，在科技股和原物料及传产类股轮动带动下，指数一路攻高，除外资在新的年度回补科技类股外，寿险等追求绝对报酬的资金亦着墨台股，元月行情不宜看淡。

他们指出，随美国道琼工业指数站上25,000点，美股重新回到多头排列，加上国际美元走弱，资金涌入亚洲新兴市场，带动台股等亚股走扬。

他们并称，台股连续两天拉尾盘，成交量则连三天均维持在1,400亿台币附近，目前大盘量能处于合理水准，下周指数有望越过前波10,882点高点，进一步往上扣10,900点大关。

亚股周五微涨接近纪录高位，美国就业数据表明经济增长强健，但美元走软，因通胀低迷抑制美债收益率。

本地时间14:12，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数涨0.37%。

分析师预估，下周一台股指数交易区间料在10,750-10,900点。(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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