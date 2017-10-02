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台湾股市：连三日收升，受美国科技股上涨带动
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2017年10月2日 / 凌晨5点57分 / 19 天内

台湾股市：连三日收升，受美国科技股上涨带动

1 分钟阅读

路透台北10月2日 - 台湾股市周一收高，连续第三日上扬。分析师称，受美国科技股带动纳斯达克指数创新高激励，今日苹果概念股引领大盘持续上涨，终场收在10,465点季线附近。

台湾加权股价指数收涨0.78%，至10,465.16点；今日成交初值为986.12亿台币，上交易日修正后为542.79亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，科技股仍是投资人追捧的主要族群，今日除苹果概念股外，像是有缺货题材的被动元件、动态随机存取记忆体(DRAM)、电动车用元件等，股价都有不错的表现。

〞外资上个月卖超了逾600亿台币，但上周有逢低加码迹象，也提升了市场乐观气氛。〞他说。

薛舜日指出，本周上市柜企业要公布9月营收，由于仍是传统出货旺季，预料数字会相对亮眼。不过大盘面临季线与位在10,484点的月线反压，必须视外资是否扩大买超以带领指数越过上述关卡而定。

美国股市上周五收盘标普500和纳斯达克指数均创纪录新高，受助于科技股上涨，本季度，三大指数均稳固上扬。

外资及陆资九月在台股总计卖超620.31亿台币，上月为卖超63.98亿台币。

分析师预估，明日台股指数区间预料在10,400-10,484点。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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