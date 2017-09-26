台湾股市：连三日收挫试探半年线支撑，苹果新机销售不佳苹概股领跌

路透台北9月26日 - 台湾股市周二连三日收挫，下探半年线支撑。分析师称，北韩(朝鲜)与美国紧张关系未减，盘初台股本有望随亚股持稳，但尾盘市场对苹果新机iphone8销售疑虑不减，由苹果概念股--股王大立光领跌，外资恐有出脱疑虑，尾盘跌势加大。

台湾加权股价指数收跌0.76%，至10,257.02点；今日收盘半年线也位于10,257点；今日成交初值为1,212.36亿台币，上交易日修正后为1,321.30亿。

〞很难讲半年线守不守得住，已经急跌三天了，可能要等下周营收公布的时候才有可能止跌。〞台新投顾副总经理黄文清指出，市场多半预估，上市柜企业9月营收将表现出色，年增率有望大增。

群益投顾分析师曾炎裕则认为，苹果公布二款新手机，iphone8销售看来并不热络，iphoneX又延迟大量出货，这都使苹果相关概念股的营运看来并不妙。

〞苹果到底是还没熟？ 还是烂透了？〞他称，指数已跌破去年11月和今年4月台股低点连接形成的上升趋势线(目前约在10,350点)，后续不排除陷入震荡整理，建议先保守看待。

大立光收盘大跌4.03%，报5,115台币；鸿海收跌1.43%，台积电亦收挫1.38%。

亚洲股市周二走软，而日圆持坚，因朝鲜半岛紧张局势升级，而且投资者在等待有关美国货币政策前景的新线索。本地时间13:47，亚洲主要股市大多走弱，MSCI亚太明晟指数跌0.66%。

分析师预估，明天台股指数区间预料在10,225-10,300点。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)