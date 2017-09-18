台湾股市：连三日收涨创27年逾五个月新高，关注美联储利率及缩表决议

路透台北9月18日 - 台湾股市周一连续第三日收涨，创27年逾五个月高位。分析师称，由于美国标普500指数及道琼工业指数上日同创新高，带动台股随亚股齐扬，惟指数逢高靠向10,650点仍待消化获利了结卖需，后续关注周三美联储(FED)利率会议及缩表决策。

台湾加权股价指数收涨0.48%，至10,631.57点，此前收盘高点为1990年4月4日的10,907.09点；今日成交初值为1,336.74亿台币，上交易日修正后为1,587.50亿。

〞今天台股主要受美股创高激励。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并称，目前预估大盘升破10,600点后续扬空间有限，因此指数逼近前波盘中高位(10,656点)时仍有获利了结卖压待去化；外资已连续八周卖超台股，所幸外资调节压力不大，加以散户及本土主力进场，让台股维持高档震荡格局。

此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，基于近期大盘可能呈现横盘的区间整理格局，建议在产业相关配置上，维持电子股为主轴的配置，并可适时配置具传产股或是受惠升息题材的金融股。

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将由周二(19日)展开为期两日的政策会议，周三美联储主席叶伦举行记者会并宣布利率决议。市场预期美联储周三也将宣布启动缩减其庞大的资产负债表。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,580-10,700点。

美国股市标普500指数上日创纪录收盘高位，首次升穿2,500点位，因科技股连跌两日后反弹，电信股也上涨；道琼工业指数也收涨0.29%至22,268.34点，同创新高。本地时间13:36，亚洲主要股市多上涨，MSCI亚太明晟指数涨1.05%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)