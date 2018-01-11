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台湾股市：连三日收跌但守住10,800点，维持高档整理格局关注外资动向
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#亚洲
January 11, 2018 / 6:00 AM / a day ago

台湾股市：连三日收跌但守住10,800点，维持高档整理格局关注外资动向

1 分钟阅读

路透台北1月11日 - 台湾股市周四连续第三日收跌。分析师称，今日台股随亚股全面走低，维持高档整理格局，指数仍在寻求支撑中，盘中一度失守10,800点，尾盘失而复得，后续关注国际股市及外资操作动向。

台湾加权股价指数收低0.19%，至10,810.06点；今日成交初值为1,211.77亿台币，上交易日修正后为1,391.88亿。

〞没看到新的资金进来搅和，都是旧的资金流来流去。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，昨天美股开低走高算是有惊无险，而台股此前连八红创高后，交投谨慎让大盘急涨后转为横向整理，预期台股再下档幅度有限，接下来观察外资动向，因日前外资买盘缩手并转为卖超后让大盘缺乏续攻动能，此波大盘止跌也看外资脸色。

国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，今日台股虽走跌但交投量缩，企图回补此前跳空缺口，维持高档整理格局，并观望外资进一步操作动态。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超32.21亿台币， 连两个交易日卖超共43.42亿台币。

亚洲股市新年以来的涨势在周四逐渐消失，受对美国贸易保护主义升温的担忧拖累，债市整理深度跌幅，比特币下跌逾11%，因此前韩国准备提案禁止交易加密货币。

本地时间13:46，MSCI亚太明晟指数跌0.3%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,700-10,850点。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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