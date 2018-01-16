台湾股市：连三日收高但于11,000点大关前徘徊，静候台积电业绩展望

路透台北1月16日 - 台湾股市周二连续第三日收升，续创逾27年九个月高位。分析师称，因亚股普遍上扬带动，不过投资人观望等待周四台积电的业绩说明会，使得大盘指数无法突破11,000点整数关卡。

台湾加权股价指数收涨0.27%，至10,986.11点；台股收盘前高为1990年4月3日的11,119点。今日成交初值为1,307.23亿台币，上交易日修正后为1,270.33亿。

兆丰投顾协理黄国伟指出，相较于亚洲股市的涨幅，台股今日表现并不抢眼，主要是因为投资人观望等待台积电业绩说明会的召开，这攸关科技股能否接棒传产、金融股带动大盘突破11,000点大关。

〞大家对台积电有高度期待，正因为如此，必须要有意外惊喜，才能带动大盘。〞他说。

黄国伟认为，11,000点关卡是从去年7月以来每波高点连线形成的技术性反压，由于近期拉动指数上扬的传产、金融股都已累积一段涨幅，要再继续攻克此一关卡的可能性不高。近期指数均沿着五日均线缓步推升，在周四台积电业绩说明会前，应该不脱震荡盘坚格局。

亚洲股市周二走高，抹去早前的温和跌幅；欧元则持于三年高位附近，因市场愈发预期欧洲央行可能将缩减货币刺激。

本地时间13:42，亚洲主要股市走升，MSCI亚太明晟指数涨0.43%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,900-11,000点。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)