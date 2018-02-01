台湾股市：连两日收升大型权值股领涨，惟量能不足气氛偏观望

路透台北2月1日 - 台湾股市周四连两日收升。分析师表示，随美国股市反弹，台股今天在大型权值股领军之下续涨，惟成交量缩减，显示随春节长假进入倒数，市场观望气氛转浓，本土资金操作渐趋保守。

台湾加权股价指数收涨0.51%，至11,160.25点；今日成交初值为1,209.30亿台币，上交易日修正后为1,357.76亿。

〞台股就是跟着美股涨啊，但今天量较小、买气不够，大盘试图站回10日线(11,166.33点)没有成功。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说，〞短线偏多格局不变，但操作上应保守，选错股很容易赔钱。〞

他并称，美股反弹，惟韩国等亚股开高后未持续拉大涨幅，台股尾盘亦有压，呈现价涨量缩走势，加上台湾柜台买卖中心的表现亦相对弱势，短线台股操作上应保守应对。

兆丰国际投顾分析师黄国伟表示，台股延续上日反弹格局，惟反弹结构较不理想，仅大型权值股--台积电、鸿海及大立光有表现。相较之下，早盘一度走高的热门题材股，如中美晶及环球晶等个股收盘则表现平平，显示本土资金对中小型股操作偏保守，〞量能不足代表市场观望气氛浓厚。〞

本地时间14:03，亚洲主要股市涨跌互见，上证及香港股市均下跌，MSCI亚太明晟指数跌0.04%。

台积电今日收涨1.76%、鸿海收升1.41%，大立光收涨1.87%。

分析师预估，明日台股指数主要交易区间在11,100-11,230点。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)