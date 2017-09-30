台湾股市：连两日收升惟本周跌逾1%，短线盘整观望苹概股续弹力道

路透台北9月30日 - 台湾股市周六量缩收涨，连续第二日涨势，惟本周收跌1.15%。分析师称，今日鸿海等苹果概念股仍续扬，带动周六全球独家开市的台股仍维持反弹格局；不过目前台股线型结构仍偏弱，短线料续在季线及半年线间盘整格局，并观望苹概股续弹力道。

台湾加权股价指数收涨0.52%,至10,383.94点；今日成交初值为541.36亿台币，上交易日修正后为1,017.97亿。现在半年线在10,260点、季线在10,464点。

兆丰投顾协理黄国伟表示，受惠于苹果概念股开始出现跌深反弹走势，引领大盘持续区间偏升盘整，但今日全球独家开市欠缺外资交投，暂难看出外资后续动向，下周台股盘跌机率仍高于上涨，毕竟线型结构已经转弱，下周仍续看苹果概念股续涨力道。

〞外资今天不玩，缺量要确认是底部还很难说。〞他说。

他并称，虽然外资上日在台股转为买超44.97亿台币，中止先前连八日卖超共463.52亿台币，但仍须密切关注外资动向，因外资此前大量布局苹果概念股，后续严防外资卖超再现。

台湾金融市场包括股、汇市和债市及货币市场周六因假期弹性调整上班一日。分析师预估，下周台股指数区间预料在10,275-10,460点。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)