台湾股市：连两日收升至逾一个月新高，观察美国非农就业数据表现

路透台北3月9日 - 台湾股市周五连两日收升至逾一个月新高，周线则收涨1.6%。分析师称，美国与朝鲜关系缓解有助全球股市上扬，此外，权重股—鸿海旗下子公司FII有望在上海A股快速上市的利多，也带动台股续升；下周股市方向要先视今晚美国非农就业数据表现。

台湾加权股价指数收涨0.38%，至10,864.82点；收盘前高为2月5日的 10,946.25点。今日成交初值为1,232.85亿台币，上交易日修正后为1,214.36亿。

〞今天主要就是大立光和鸿海领涨。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他指出，近期非苹果系列ANDROID的手机订单超越预期，对占营收约半的镜头厂商—大立光亦有好处，股价劲扬；至于鸿海股价大涨，则是其子公司FII将在上海A股得以快速上市的利多消息推动。

大立光收升3.9%报3,860台币；鸿海亦涨2.8%报91.9台币。

不过分析师也认为，今日美国非农就业数据表现仍攸关未来美国升息的预期。而台股若再走高可能碰触到2月5日的10,970点跳空下跌的压力，续航力道值得观察。

他们预估，下一交易日台股加权指数区间在10,730-10,970点。

亚洲股市周五上涨，避险货币日圆回落。之前韩国青瓦台国家安保室长郑义溶称，朝鲜(北韩)领导人金正恩提出可以停止进一步的核试验及导弹试射活动，且美国总统特朗普同意与金正恩会面，时间可能在5月前。

本地时间14:54，亚洲主要股市大多上涨，MSCI亚太明晟指数涨0.59%。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)