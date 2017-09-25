台湾股市：连两日收跌逾1%创逾一个月低位，苹概股因新机销售不佳带衰

路透台北9月25日 - 台湾股市周一连两日大跌逾1%，再创逾一个月新低。分析师称苹果因新款智慧手机iphone8销售不乐观，苹果概念股续大跌，带动台股连两日已失守季线之下。后续外资的动向则是关键。

台湾加权股价指数收跌1.09%,至10,335.89点；此前台股收盘前低是8月21日的10,326点；今日成交初值为1,300.08亿台币，上交易日修正后为1,223.02亿。

凯基投顾分析师张明祥说，外资从7月开始小卖台股，9月变成大卖，而近期苹果公布新款iphone 8销售不理想，造成苹果相关概念股重挫。

〞目前反应的是i8卖得不好，之前苹概股涨很多了，外资也开始卖超。〞他说。

上周五外资及陆资在台股卖超78.45亿台币，连四个交易日卖超共230.14亿台币。9月至今外资总计卖超台股434.90亿台币。8月和7月则各卖超63.98亿和52.34亿台币。

兆丰投顾分析师黄国伟也说，台股因跌破了去年11月美国新总统川普(特朗普)当选后至今连成的上升趋势线，因而引发技术性停损卖压。目前可成跌幅最深重，股价向下修正已达二成以上，应已接近满足点，不过股价最抗跌的台积电也有还有最后补跌的机会。

可成今日收跌4.5%，报286.5台币；台积电则收跌0.69%报217台币。

分析师认为，台股本波万点之上，外资参与度不高，还反手卖超之下，撑起本波涨势的多是本地散户。今日大跌后台股已连两日居于季线(今日在10,482点)之下，后续恐仍有向下修正压力。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,225-10,482点。

张明祥则表示，第四季股市预估仍是震荡向上的走势，虽然苹概股因新款手机营运看差而走弱，但估计企业的9月营收和去年同期相比会有两位数增长；此外10月中旬美国股市也将公布财报，基本可以维持成长，其财报中性偏多。基本面应可支撑台股正向发展。

本地时间13:37，亚洲主要股市大多走跌，MSCI亚太明晟指数跌0.63%。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)