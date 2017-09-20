台湾股市：连两跌至三周新低，美联储缩表决策牵动国际盘及外资动向

路透台北9月20日 - 台湾股市周三连续第二日收跌至逾三周新低。分析师称，受到苹果概念股走弱所累，带动台股今日开低走低一度失守10,500点，短线拉回暂先观察季线能否有效守稳，并关注稍后美联储缩表决策将牵动国际盘走势及外资进一步动向。

台湾加权股价指数收跌0.54%，至10,519.17点，前波收盘低位为8月29日的10,496.57点；今日成交初值为1,268.54亿台币，上交易日修正后为1,408.26亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，苹果新机周五正式开卖，市场担心利多出尽，致获利了结卖需陆续出笼，拖累多数苹果概念股走弱，使得今日台指期压低结算，短线料大盘续在季线10,463点至月线10,560点间整理，经过连两日回档后，不排除明日就有机会反弹。

〞先前点火的本土概念股，今天都熄火，现在回档要先看外资态度。〞元富投顾一不愿具名分析师说。

他并称，在苹果新机开卖前，不时有利多出尽、获利了结的卖压，拖累今日苹果概念股表现欠佳，进而带动台股走弱，目前台股欠缺特定强势主流族群，料暂先回档测试季线。

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)周三将由美联储主席叶伦亲自举行记者会并宣布利率决议。市场预期美联储周三也将宣布启动缩减其庞大的资产负债表。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,470-10,570点。

亚洲股市周三基本持稳，美股隔夜再度升至纪录高点；不过市场走势受限，在美联储今天稍后公布货币政策立场之前，投资者普遍采取等待观望态度。本地时间13:52，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.14%。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)