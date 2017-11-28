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台湾股市：连二日收低因台积电续跌，短线指数往下寻求季线支撑
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2017年11月28日 / 早上6点20分 / 2 天前

台湾股市：连二日收低因台积电续跌，短线指数往下寻求季线支撑

1 分钟阅读

路透台北11月28日 - 台湾股市周二连二日收低且正式跌破月线。分析师称，大型权值股--台积电延续上日下跌走势，今天开低走低，且一度拖累大盘跌破10,700点大关，惟尾盘跌幅收敛；终场大盘虽守稳在10,700点之上，但短线料往下寻求季线10,645点支撑。

台湾加权股价指数收跌0.41%,至10,707.07点；今日成交初值为1,389.61亿台币，上交易日修正后为1,353.72亿。 〞昨天指数小破月线，今天再来一个中黑，指数正式破月线，大盘将往下寻求季线支撑。〞兆丰国际投顾分析师黄国伟说。

他表示，台积电继上日收跌后，昨晚在美国发行的ADR收挫逾4%，今天开低走跌，加上日月光今天亦弃守，致科技类股指数收低；因短线暂无没有其他类股扮演角色，大盘收盘正式跌破月线10,753.93点。

日盛投顾分析师钟国忠则认为，大型权值股走跌正好可以把指数空间腾出来，指数未来还有新高点；但外资第三季在台股卖超736亿台币，第四季应不会有太多动作，台股少了外资的推波助澜，指数空间有限。

他指出，比较值得注意的是，近日台币兑美元进一步走扬，且升破30元大关，可能影响上市柜公司营收，短线应留意台币走势。

台币兑美元周二延续上日小升走势，交易区间在29.988-30.002，交易员称，短线料在外资与出口商土洋对决之下续呈窄幅整理。

亚洲股市周二脱离十年高位，中国股市连续第二日下挫；美元在参议院就税改计划投票前持稳。

摩根士丹利证券周日出具报告将台积电评级降至“表现与同业一致”(Equal-weight)，目标价也由250台币降至239台币。同时摩根士丹利也将韩国三星评级降至“表现与同业一致”，称其记忆体部门获利明年料不会大幅增长。

台积电周二收跌1.27%报234台币，日月光收跌5.51%报39.45台币；科技类股指数收跌0.61%。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,650-10,800点。

本地时间14:11，亚洲主要股市多呈回档，MSCI亚太明晟指数跌0.22%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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