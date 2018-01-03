台湾股市：连五日收升续创逾一个月新高，美科技股带动台积电领涨

路透台北1月3日 - 台湾股市周三连五日收升，续创逾一个月新高。分析师表示，受美国科技类股大涨及外资持续汇入带动，大盘今天在台积电和联发科领军之下，指数进一步攻高，终场攻克10,800点大关，成交量缓步扩增，有利后市走势。

台湾加权股价指数收涨0.85%，至10,801.57点；此前收盘高点为2017年11月24日的10,854.09点，今日成交初值为1,397.27亿台币，上交易日修正后为1,044.86亿。

〞今天主要是反应美国费城半导体指数大涨，带动台积电和联发科等反弹。〞兆丰国际投顾分析师黄国伟说，〞美元实在太弱了，资金流往新兴市场，这波是资金行情。〞

凯基投顾一不愿具名分析师表示，美元走弱吸引外资涌入台湾等亚洲新兴市场，台股延续上日资金行情，随美国科技类股大涨，带动指数攻高收盘并站稳10,800点大关，〞成交量慢慢扩增，代表行情可以走得比较久一点。〞

他们指出，资金行情且配合长假结束外资归队回补持股，台股连续五日收涨，惟随指数攻上10,800点压力区，短线应不易突破前波盘中高点--2017年11月22日的10,882.65点，后续观察重点在台币汇率走势及外资动向。

亚洲股市周三触及10年高位，乐观的制造业调查数据印证全球增长处于同步升温态势，刺激风险偏好。

大型权值股--台积电今日收涨1.94%，联发科亦收升3.09%；大立光和鸿海则分别收跌2.59%及1.05%。

本地时间14:13，亚洲主要股市大多走升，MSCI亚太明晟指数涨0.35%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,750-10,850点。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)