台湾股市：连八日收涨升破10,900点再创逾27年新高，受美股创高激励

路透台北1月8日 - 台湾股市周一连续第八日收涨并再创27年9个月新高。分析师称，由于美股上日三大股指齐创波段新高，带动台股随多数亚股走高，尾盘并受惠于金融股推升激励指数升破10,900点关口。

台湾加权股价指数收涨0.33%,至10,915.75点；此前收盘新高在1990年4月3日的11,119.00点；今日成交初值为1,367.84亿台币，上交易日修正后为1,440.05亿。

〞这波空手太多了，就点走轧空手行情。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他并称，目前台股筹码稳定，并受台积电等大型权值股拉升带动短线指数向上攻高挑战10,900-11,000点，但预期大盘将在今明两天见高点，预估后续回档幅度有限，建议在10,700点下方就可以适度进场承接。

兆丰投顾协理黄国伟也称，目前大盘多仰赖台积电撑盘，部分电子股则因上月营收表现不理想而遭遇卖压，所幸尾盘金融股转强拉抬指数续扬，后续留意指数连八涨后可能面临回档修正、股王大立光周四投资人说明会及美股周五起将陆续进入财报周等变数。

此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，台股经过去年底最后一周的震荡整理后，今年开年第一周呈现一路向上的格局，现阶段资金面明显回暖。外资重新回笼，代表去年逢高获利了结的外资重新回流台股市场，关注台股后续成长趋势。

亚洲股市周一攀向历史新高，此前美国股市创下逾10年来最佳开年表现，经济热络增长且通胀温和，成了冒险意愿的助兴剂。

本地时间13:35，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数涨0.2%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,800-11,000点。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)