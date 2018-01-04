台湾股市：连六日收红并续创逾一个月新高，量能略增有望挑战前波高点

路透台北1月4日 - 台湾股市周四收盘续创逾一个月新高，且为连六日收红。分析师指出，在台积电和联发科等半导体族群续涨，加上被动元件等类股走扬带动下，指数再攻高，随量能略扩增，大盘有望挑战前波高点10,822点。

台湾加权股价指数收涨0.44%,至10,848.63点；此前收盘新高为2017年11月24日的10,854.09点；今日成交初值为1,428.31亿台币，上交易日修正后为1,417.24亿。

〞大盘这么强，还没看到涨势停歇，这波有机会过前波高点。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说，〞台积电今天续涨，代表外资买盘未缓趋，台币也没走贬，指数有机会过10,882点前高。〞

他指出，因短线涨幅已大，且随指数涨至近前波高点10,882点，大盘因而呈现〞关前震荡〞走势，惟从成交量略扩增至1,400亿台币以上来看，目前仍属合理范围，短线量能若维持1,300至1,400亿间，大盘有望持续往上攻。

日盛投顾分析师钟国忠亦称，因外资买盘仍在，这波台股上涨行情不会太快结束，但随指数攻上10,800点压力区致今天涨幅缩小，但不碍事，指数有望再创新高。

他说，今天除台积电续涨外，大盘出现类股轮动，〞资金不喜欢大盘降温，下周一和周二大盘在短暂休息换手后，指数将再往上攻。〞

今日大型权值股--台积电收涨1.05%，联发科收升2.16%；而大立光收跌0.24%，鸿海收低1.49%。

亚洲股市周四在10年高点附近盘旋，美国及德国公布的强劲经济数据，巩固了投资人乐观看法，在此同时，油价在两年半高点附近徘徊，伊朗的动荡情势引发供应受阻疑虑。

本地时间14:05，亚洲主要股市除韩股下跌外，其他股市均走扬，MSCI亚太明晟指数涨0.30%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,750-10,900点。(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)